Давос поширює приклади колективних вирішень глобальних проблем Другие посты автора

Сьогодні розпочинається Давос з темою «Глобалізація 4.0: змінюючи глобальну архітектуру в період четвертої індустріальної революції». Напередодні Клас Шваб, засновник та виконавчий керівник Форуму, звернувся зі своїм традиційним зверненням, темою якого стала «зміна клімату».



Якщо коротко, то світ змінюється, а питання зміни клімату вимагає невідкладних дій. І у людства є тільки 12 років, щоб запобігти одному з ключових ризиків, висвітлених у Звіті про ризики Всесвітнього економічного форуму. З 10-ти найбільш вірогідних та значних ризиків майбутнього 5-ть будуть стосуватися змін клімату.



Причина такої ситуації – керівники ще не помічають цих змін. Тема довкілля для них не є ключовою. Незважаючи на те, що вже сьогодні світова економіка платить великі кошти за зміни клімату – 314 млрд долларів щорічно. Потрібно зберегти потепління в межах 1,5 градус щорічно.



На жаль, у 2018 році вже другий рік поспіль потепління досягло 2,7%, а в США викиди СО2 виросли на 3,4%, вперше за вісім років.



Рішення цих проблем також принесе нові можливості та створить нові робочі місця. Але потрібні лідери. Вже сьогодні існують приклади колективних рішень — Альянс топів щодо змін клімату, коли група топ-менеджерів з сумарними доходами компаній 1,5 трлн доларів об’єднались і колективно скоротили викиди на 9% з 2015 року.



Саме тому Шваб наголошує на інноваціях та державно-приватному партнерстві. І саме для цього збирається цього року Давос – «щоб допомогти поширити приклади колективних вирішень глобальних проблем, як вимагає глобалізація 4.0»