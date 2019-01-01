Осознанное потребление Другие посты автора

Давно хочу затронуть эту тему. Для меня она стала почему-то очень актуальной, надеюсь, найдет отклик и у вас.

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В последние 5-7 мес замечаю по своему окружению, что люди стали осознаннее в потреблении. И, блин, так чертовски приятно от этого становится. Такая гордость за наше поколение. Конечно, все мы живём в своем пузыре. Вряд ли по себе и своему окружению можно судить обо всех вокруг. Это же стандартная ситуация:знаете, когда ты общаешься с путешественниками, постоянно куда-то ездишь, то тебе со временем начинает казаться, что так уже делают все вокруг, вся лента в сплошных тревел-блогерах. И ты свято веришь, что так уже живут 90% населения. А потом из своего пузыря выныриваешь, а оказывается — это лишь твое впечатление. Так в любой сфере! Бывало ж у вас такое чувство?

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Вот мне сейчас кажется, что вокруг стали все осознанные в плане потребления. И я сейчас говорю не только про масштабно распространяющийся тренд на эко, на отказ от пакетов и пластика. Но и про потребление еды, информации, чужого труда.

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Замечать я стала, конечно же, когда сама на это перешла.

Раньше было в моде и почете закачать все на торренте, слушать музыку ВКонтакте и нагребсти все, что на шару.

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Сейчас же в моей ленте постоянно мелькает Netflix (мы и сами с января на подписке), Spotify, SoundCloud, платные онлайн-библиотеки и лицензионные курсы!

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И, отчасти потому что я сама имею отношение к инфо-бизнесу, берет гордость за то, что люди начинают ценить чужой труд, авторское право и подходят осознанно к своему потреблению.

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И это заразно! Ты видишь, как вокруг люди отказываются от пластика, покупают меньше ненужной еды и одежды, переходят на платные продукты и ты сам в это вовлекаешься, хочешь быть частью осознанного общества.

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В Тае мы стали стараться сортировать мусор дома, стараемся ходить со своим рюкзаком в маркет и стараемся успеть крикнуть "No bag", пока нам не упакуют все в 10 пакетов. Мы платим за Нетфликс, хоть уже месяц его не включали, слушаем Youtube Music и Spotify! Я уже давно отказалась от идей Складчин курсов и всяких сливов.

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И знаете, меньше мусора становится не только снаружи, но и внутри!

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Берегите мир и себя! Потребляйте осознанно!