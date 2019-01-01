Slow travel или новый тренд путешествий Другие посты автора

Не знаю, заметили ли вы, за последние пару лет наш мир так набрал обороты, что сейчас все крутится-вертится с сумашедшей скоростью: Инстаграм и сторисы, Youtube и прямые эфиры, гиперлупы и новые сгибаемые телефоны, брекситы и безвизы. Скорость событий, информации, да и жизни в целом увеличилась в разы. Все хотят быть продуктивнее, быстрее, здоровее, поглощают курс за курсом, изучают маркетинг и психологию, занимаются в спортзалах и следят за питанием, ведут одной рукой блоги мамочек, а второй занимаются бытом. И все это впихивают в те же несчастные 24 часа.

Личностей с особо слабой вестибуляркой уже начинает укачивать и тошнить. Меня в том числе

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И вполне логично, что в противовес этому стали популярными медленные путешествия (slow travel) и жизнь в пути (travelliving). Те люди, которые крутят педали в работе или быту уже практически на пределе, ищут отдушину в чём-то медленном, приземленном и простом.

Все больше путешественников отправляются не в туры "15 стран за 5 дней и 10$", а в размеренное путешествие на пару месяцев по Азии или Европе. Людям хочется заземлиться, пожить в той или иной стране, успеть не просто наделать фоток и поставить свой флажок "я тут был", а внедриться в культуру, что-то успеть почерпнуть, изучить. Наполнить себя и отдать что-то взамен.



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У меня уже пропал интерес "завоевателя": гнаться за количеством новых стран, за интенсивными путешествиями на выживание, за марш-бросками через пол-шара, лишь бы подешевле и побольше увидеть.

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Сейчас такие путешествия для меня не меньший стресс, чем запуск нового проекта: когда нужно нажать максимум на педали, чтобы потом ещё по инерции ехать с горки пару месяцев. Поэтому сейчас все больше хочется на природу: в горы, на острова, все больше хочется ставить какие-то дни на паузу, успевать не просто смотреть за быстро сменяющимися картинками в окно, а рассматривать их, составлять свое мнение и впечатление, вовлекаться.

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Если станет выбор: поехать в 4 новых места на неделю или в одно на месяц. Я скорее выберу второе. Мне нравится путешествовать медленно, мне нравится все это пропускать через себя.

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Что думаете о слоу тревеле? Стали замечать этот тренд?

А если на этот счёт мыслей нет, то помогите выбрать, какая фото лучше: 1 или 2?