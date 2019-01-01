Камбоджа — это как микс Грузии, Таиланда, Малайзии Другие посты автора

Я долго опасалась Камбоджу и откладывала поездку сюда несколько лет. Все из-за предрассудков: у многих друзей, что посетили страну, на многих блогах были довольно противоречивые впечатления и информация. Камбоджа всегда казалась мне слишком хаотичной, грязной, опасной и печальной.

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Но вот мы тут и я очень рада, что в этот раз мы таки доехали Камбоджа меня очень впечатлила и порадовала! Как минимум, Сием Рип. Я подозреваю, что не вся Камбоджа такая, что есть в других местах то, что меня бы оттолкнуло, но Сием Рип — это новое место на карте, в которое я влюблена!

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Для меня Камбоджа — это как микс Грузии, Таиланда, Малайзии

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Рано ещё делать какие-то финальные выводы, мы тут всего 3 дня, но хочу поделиться своими первыми наблюдениями о стране, о Сием Рипе, а потом дойду и до великого Ангкора.

Часть 1:

Камбоджа была французской колонией и этому тут есть отголоски: парки, тротуары, багеты, колониальные здания, вино в магазинах, люди говорят по-французски и английски.

Тут правостороннее движение. Как у нас в странах. И после Таиланда нужно пару минут, чтобы мозг осознал, стоп происходит. Хотя это скорее всего не поможет, потому что водят тут ужасно, все ездят как хотят, сигналят и просачиваются сквозь тебя.

Люди тут невероятно приветливые и милые!!! Ещё ни разу мы не ощутили на себе "белый мешок с деньгами". Даже в самой бедной забегаловке обслуживают, как будто ты пришел в ресторан. А в уличных макашницах можно даже встретить повара в форме, который на воке приготовит вам вкуснейшие блюда за 1,5$

Тут все в долларах. Не нужно думать, где обменять валюту, конвертировать в голове цифры. Но нужно запастись мелкими долларами. Если вы купите что-то на 6,5$, то сдачи с 7$ вам дадут риелями (местной валютой), она тут как копейки в обиходе.

В магазинах множество иностранных продуктов: французское вино, итальянские сыры, японская Кока-Кола. Страна практически ничего сама не производит.

Очень. Нет, ОЧЕНЬ дешёвый алкоголь. Наверно, по ценам, как у нас, а многое и дешевле. Пиво 0,5$, коктейли в барах за 1,5$, джин или ром за 2$. В стране проблема с алкоголизмом, как следствие.

Далі буде

С уважением, команда “Сам Себе Колумб”