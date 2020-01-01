Невероятно красивый маршрут всего за день в окрестностях Львова

Буду благодарна за репосты, чтобы больше людей увидели и внесли себе в списки планов.

Но мне прям сЫльно хочется показать вам места Украины и наши открытия, вдруг для кого-то они тоже станут такими же неожиданными и удивительными

Знаю, что не все видите и читаете заметки из Сам себе колумб.

С появлением красного коня мы стали делать однодневные вылазки по львовской области, чтобы найти интересные и необычные точки. Как я их нахожу, я как раз показывала в прошлых постах.

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И как оказалось, "я почему раньше вредный был? Потому что у меня ̶в̶е̶л̶о̶с̶и̶п̶е̶д̶а̶ мопеда не было" .

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Мопед открыл для нас новый дивный мир и доступ к окрестностям. Поэтому мы с большим энтузиазмом набираем в термос чай, бросаем перекус, завтракаем по пути кофе с круассаном и мчим по дорогам на встречу интересностям, о которых ещё не догадываемся.

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Маршрут: Львов — с.Оброшино — с.Годовица — с.Навария — Львов.

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Что посмотреть в этом маршруте:

С.Оброшино(18км от Львова): дендропарк и палац архиепископов.

Тут в центре села расположился очень милый и просторный дендропарк, на территории которого стоит барокковый палац архиепископов 1730года. Лицевая часть палаца отреставрирована. Там нас встречают скульптуры в стиле рококо на воротах, небольшая часовня, бюст И.Франко, небольшой сквер и главный вход в палац (сейчас закрыт). Но все самое интересное и впечатляющее, как по мне, с задней стороны. Да, тут, увы, палац в заброшенном состоянии, эту часть не реставрировали. Но какие же тут красивые детали: витиеватые колонны, лепка, плющ, что увил всю стену. Ступени палаца ведут в зелёный парк, а там небольшой зверинец, в котором живут олени и утки.

Вход бесплатный.

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С.Годовица (14км от Львова): озеро и костёл всех святых 1758года. Тут остался только фасад. Увы, внутри и крыша собора полностью разрушены. Но какой же он красивый и массивный. Посмотрите по сравнению со мной! (фото 11-14) По воскресеньям тут ещё проходит служба в маленькой передней части и мы даже в нее попали. Там осталось немного старых фресок.

На озере отдыхают местные и львовяне. И какой же крутой вид с озера на костёл!

Вход бесплатный.

С.Навария(16км от Львова): костёл св.Валентина 1645г. На этом месте ещё в начале 1600х был костёл, который уничтожили татары. Сейчас это массивное мурованное здание. Поговаривают внутри есть мощи самого Валентина и подземные ходы.

А рядом есть озеро Навария, где отдыхают, как в Майами нет, место не похоже на Майами (скорее на Затоку), но размах отдыха там будто в Майами: люди в купальниках ходят по дорогам, парни с колонкой на плече, скейты