Отдых в Египте: плюсы и минусы турпакета Другие посты автора

Неожиданно для меня, тема Египта стала очень актуальна и востребована в этом сезоне. Я наконец-то смогла на себе проверить, какие есть фактические преимущества и недостатки отдыха по туристическому пакету. В интернете много всякого ходит, но далеко не все из этого правдиво и объективно. Ну что, разберемся, в чем плюсы и минусы такого отдыха?

Сейчас все ленты соц.сетей пестрят новостями о чартерах, туристических компаниях и людях, застрявших в аэропортах. Каждый год ситуация становится критической, при этом нам твердят, что вот такого, как в этом году, еще не было…. Я из года в год слежу за этим и общаюсь с людьми, которые становятся жертвами такой ситуации. И с уверенностью могу сказать, что такое происходит каждый год, в июле-августе. Так что тут отлично подходит фраза: «Никогда не было и вот опять».

В июне 2018 года мы впервые опробовали услуги тур.оператора, впервые побывали на отдыхе по системе «Все включено» и впервые были на сугубо туристическом курорте – в Хургаде. Я давно хотела все это опробовать на себе. А то ведь пока не проверишь – не поверишь. И теперь точно знаю, в чем плюсы и минусы такого отдыха.

Давайте начнем с позитивных аспектов. Во время своего короткого отпуска в Египте я выписывала, какие я ощущаю плюсы. А они таки есть (это для тех, кто предпочитает всегда и везде ездить самостоятельно).

Самое первое и главное, что мы должны различать: путешествия – это не всегда отдых в чистом виде, а отдых – это не всегда путешествия. Ведь не зря есть разные термины для этого: туризм и путешествия.

Плюсы:

Турпакет – предполагает отдых. Не изучение, не погружение, не путешествие и не опыт, а отдых изначально. А дальше уже по желанию можем добавлять элементы активности и погружения в культуру. С помощью тур.пакета вы отключитесь от происходящего и будете просто лежать, сидеть, спать, есть, не мучая себя угрызениями совести, что где-то там, за забором, интересный новый мир и его нужно бежать изучать или что на почте уже 50 непрочитанных писем. Путешествия порой совсем не стоят в одной линии с отдыхом. Например, после моих странствий организму точно нужно расслабиться. Ведь я проходила по 30-40 км и питалась один раз в день, сгорала на солнце, мокла под проливным дождем, опаздывала на последний паром и вынужденно каталась автостопом. Попала на местную свадьбу в Мьянме и не спала 2 суток. Я не жалуюсь, я обожаю свои путешествия и каждый день в них. Но мы имеем право хотеть и простого пассивного отдыха!

Можно спонтанно улететь на отдых . Самостоятельно за 4-5 дней до вылета обычно можно схватить уже изрядно подорожавшие билеты. В путешествиях действует принцип «кто первый встал, того и тапки». А вот с тур.пакетами и чартерами работает другое правило. За пару дней до вылета можно наоборот взять недорогие билеты или тур. Так что, если не любите планировать все заранее или хотите вдруг спонтанно через два дня куда-то улететь купаться, то тур.пакет может в этом помочь.

. Самостоятельно за 4-5 дней до вылета обычно можно схватить уже изрядно подорожавшие билеты. В путешествиях действует принцип «кто первый встал, того и тапки». А вот с тур.пакетами и чартерами работает другое правило. За пару дней до вылета можно наоборот взять недорогие билеты или тур. Так что, если не любите планировать все заранее или хотите вдруг спонтанно через два дня куда-то улететь купаться, то тур.пакет может в этом помочь. Не надо беспокоиться за еду . Для нас это был самый большой неожиданный плюс. Обычно мы много времени тратим на то, чтобы найти кафе с адекватными ценами, а потом ещё 30 минут изучаем меню. Часто не угадываем с блюдами и плачем над едой. А тут на это время и силы вообще не тратили. Да, пока мы ходим и выбираем, я уже знаю все: какая тенденция цен, какие есть кафе и блюда, становлюсь экспертом местной кухни – могу резко стать фуд-блогером. Но…иногда уходит много нервов. Мы – то голодные все это время.

. Для нас это был самый большой неожиданный плюс. Обычно мы много времени тратим на то, чтобы найти кафе с адекватными ценами, а потом ещё 30 минут изучаем меню. Часто не угадываем с блюдами и плачем над едой. А тут на это время и силы вообще не тратили. Да, пока мы ходим и выбираем, я уже знаю все: какая тенденция цен, какие есть кафе и блюда, становлюсь экспертом местной кухни – могу резко стать фуд-блогером. Но…иногда уходит много нервов. Мы – то голодные все это время. Можно ничего не решать . Если в жизни и на работе ты устал постоянно что-то выбирать и принимать решения, то на отдыхе all inclusive можно вообще ничего из этого неделать. Максимум – что взять сейчас со шведского стола и когда пойти на пляж. Это и есть как раз та составляющая отдыха. Но…она же часто становится минусом, если случаются форс-мажоры.

. Если в жизни и на работе ты устал постоянно что-то выбирать и принимать решения, то на отдыхе all inclusive можно вообще ничего из этого неделать. Максимум – что взять сейчас со шведского стола и когда пойти на пляж. Это и есть как раз та составляющая отдыха. Но…она же часто становится минусом, если случаются форс-мажоры. Близко к морю. Большинство отелей на курортах располагаются ближе к морю, чем апартаменты и гостиницы. Выходишь в трусах и уже на море. Это отличный вариант для отдыха с детьми, семьей.

Языковой барьер . Не надо вспоминать английский язык. Для меня это минус, но всё-таки запишу в плюсы. Моя мама облегчённо бы вздохнула. Поэтому уверена, что для большинства путешественников это решающий факт. На популярных курортах персонал часто говорит по-русски, есть туристический гид, сопровождение и трансфер, где все тоже говорят по-русски. Да и в ближайших магазинах, кафе не будет проблем. Почти вся инфраструктура в таких курортах строится вокруг туристов и пакетного отдыха.

. Не надо вспоминать английский язык. Для меня это минус, но всё-таки запишу в плюсы. Моя мама облегчённо бы вздохнула. Поэтому уверена, что для большинства путешественников это решающий факт. На популярных курортах персонал часто говорит по-русски, есть туристический гид, сопровождение и трансфер, где все тоже говорят по-русски. Да и в ближайших магазинах, кафе не будет проблем. Почти вся инфраструктура в таких курортах строится вокруг туристов и пакетного отдыха. Можно ухватить тур очень дёшево, как мы, и остаться довольным . Когда тур дешёвый, его можно использовать только, чтобы долететь до нужной точки. А дальше взять машину в аренду и поехать по побережью, останавливаясь где хочется. Это если не задушит жаба, что там же в отеле пропускаете еду и все, за что уже заплачено. Главное, зачекиниться по прибытию и предупредить, что не будете пользоваться трансфером.

. Когда тур дешёвый, его можно использовать только, чтобы долететь до нужной точки. А дальше взять машину в аренду и поехать по побережью, останавливаясь где хочется. Это если не задушит жаба, что там же в отеле пропускаете еду и все, за что уже заплачено. Главное, зачекиниться по прибытию и предупредить, что не будете пользоваться трансфером. Возможность посетить курорты. Далеко не везде и не всегда самостоятельно добраться выгоднее по деньгам. Есть места, куда без тура либо никак, либо выгоднее по деньгам. Например, в Бутан, Северную Корею, Сомали и еще ряд экзотических стран не попасть без покупки тура. А в такие страны и их курорты, как Тунис, Египет, Турция, острова Греции выгоднее ехать с туром за счет отсутствия авиа-альтернативы.

Все включено! Если мечтали попробовать пакет Кеннеди (когда бармен наливает, как только бокал пуст) в бассейне и при этом сплясать на анимации, сходить на массажи и все вот это вот. Велкам на пакетный отдых.

Минусы:

Несмотря на то, что есть и плюсы, эти минусы для меня довольно весомые. Именно они стали причиной, почему я до этого не пользовалась услугами турагентств и мне это не очень подходит.

Ты ничего не контролируешь. Вроде бы и хорошо, когда хочешь отдохнуть и ничего не планировать. Но при этом не знаешь, что с вылетом, какая авиакомпания, заранее не пройдешь регистрацию на рейс онлайн, не знаешь точного времени прибытия, и от тебя вообще ничего не зависит. Это прикольно, когда все идет гладко. И совсем беда, если начинаются проблемы и заминки. Массовые задержки и отмены рейсов сейчас тому яркий пример. Люди остаются без информации, а в итоге и без отдыха. В таких ситуациях важно разбираться в путешествиях и своих правах, вне зависимости едете вы сами или с турагентством. А когда возникает ситуация, что возможно в стрессе придется самостоятельно решать за свой перелет или отель, так почему бы уже самостоятельно не решить это все спокойно изначально?

Потеря времени . Выбегаешь счастливый из аэропорта, закутываешься в теплый воздух, мечтаешь, что сейчас сразу с разбега в море…. а вместо этого сидишь в автобусе и ждёшь остальных пассажиров. Потом карусель-карусель по всем отелям. И твой, как назло, будет последним по маршруту. Когда я приезжаю в свое путешествие, то у меня уже все распланировано, и я, не теряя времени и не ориентируясь на других людей, отправляюсь прямиком в апартаменты. А тут либо тебя все ждут, либо ты всех ждешь. Пунктуальность – сильная сторона очень малого количества людей, увы.

. Выбегаешь счастливый из аэропорта, закутываешься в теплый воздух, мечтаешь, что сейчас сразу с разбега в море…. а вместо этого сидишь в автобусе и ждёшь остальных пассажиров. Потом карусель-карусель по всем отелям. И твой, как назло, будет последним по маршруту. Когда я приезжаю в свое путешествие, то у меня уже все распланировано, и я, не теряя времени и не ориентируясь на других людей, отправляюсь прямиком в апартаменты. А тут либо тебя все ждут, либо ты всех ждешь. Пунктуальность – сильная сторона очень малого количества людей, увы. Тур.гид . Это вообще просто человек-минус какой-то. Да простят меня тур.гиды, если читают это. Не поняла я его смысла. Сначала ждёшь его, потому что у него вся информация. Он опаздывает. Затем приходит и рассказывает, что как бы сейчас нет информации, давайте я вам лучше экскурсии продам. При чём делает это агрессивно.

. Это вообще просто человек-минус какой-то. Да простят меня тур.гиды, если читают это. Не поняла я его смысла. Сначала ждёшь его, потому что у него вся информация. Он опаздывает. Затем приходит и рассказывает, что как бы сейчас нет информации, давайте я вам лучше экскурсии продам. При чём делает это агрессивно. Чартеры . Покупая тур.пакет, у нас обычно нет выбора чем лететь (лоукостер или чартер другой компании вам не предложат, особенно по тур.направлениям). Нам оператор даёт то, что имеется. А именно: старые самолёты, постоянные переносы и опоздания. Самые новые – у лоукостеров, потом – у регулярных компаний. А чартерам достаются самые старые и небезопасные самолеты… сорри аэрофобы!

. Покупая тур.пакет, у нас обычно нет выбора чем лететь (лоукостер или чартер другой компании вам не предложат, особенно по тур.направлениям). Нам оператор даёт то, что имеется. А именно: старые самолёты, постоянные переносы и опоздания. Самые новые – у лоукостеров, потом – у регулярных компаний. А чартерам достаются самые старые и небезопасные самолеты… сорри аэрофобы! Ограниченный выбор сезона и курортов. Вот хочется вам слетать отдохнуть в Пафос (красиво там, есть что посмотреть), но путевки в основном в Айя-Напу и Лимассол. Хочется в Каире потусить на рынках и пирамидах, а отправляемся в истоптанную Хургаду или Шарм. Чаще всего нам предлагают варианты туда, где уже есть большой тур.поток. Можно, конечно, куда-то и в более интересные места, но цена будет в разы дороже.

Чаевые . Большинство из персонала ждёт от вас дополнительные типсы: на рецепции, горничные, в баре и на пляже. А некоторые и не стесняются их открыто просить. Я к такому не привыкла. В обычном отеле у меня никто ни разу не просил. А с чаевыми ж вечные этические сомнения.

. Большинство из персонала ждёт от вас дополнительные типсы: на рецепции, горничные, в баре и на пляже. А некоторые и не стесняются их открыто просить. Я к такому не привыкла. В обычном отеле у меня никто ни разу не просил. А с чаевыми ж вечные этические сомнения. Под одну гребёнку . К туристу относятся все одинаково: раз приехал, значит сейчас будет пить и буянить. И отношение персонала часто зависит от того, как твои соотечественники тут себя вели. Все мы знаем, как классически выглядит эта картина.

. К туристу относятся все одинаково: раз приехал, значит сейчас будет пить и буянить. И отношение персонала часто зависит от того, как твои соотечественники тут себя вели. Все мы знаем, как классически выглядит эта картина. Соседи . Если летишь по путевке, то весь самолёт набит теми, кто также едет отдыхать и практически в те же отели. Процент пьяных и отдыхающих с детьми в разы выше, чем когда летишь обычным рейсом. Ведь там будут просто путешественники, бизнесмены, семьи и даже музыкальные группы (мы когда-то летели на одном рейсе с группой Dead by April).

. Если летишь по путевке, то весь самолёт набит теми, кто также едет отдыхать и практически в те же отели. Процент пьяных и отдыхающих с детьми в разы выше, чем когда летишь обычным рейсом. Ведь там будут просто путешественники, бизнесмены, семьи и даже музыкальные группы (мы когда-то летели на одном рейсе с группой Dead by April). Никакого погружения и аутентики . Еда в отеле, общаешься со своими соотечественниками и на своем же языке, всех на масс продукт и по заезженным тропам. Да, можно взять себе отдельно трансфер, машину и укатить в закат. А как же справиться с жабой?! Я ж уже тут за все заплатил. Зачем мне платить по второму кругу за транспорт, жилье и еду?

. Еда в отеле, общаешься со своими соотечественниками и на своем же языке, всех на масс продукт и по заезженным тропам. Да, можно взять себе отдельно трансфер, машину и укатить в закат. А как же справиться с жабой?! Я ж уже тут за все заплатил. Зачем мне платить по второму кругу за транспорт, жилье и еду? Лишние кг и жадность. Все мы с сувенирами привозим и пару лишних кг с олл инклюзива. А как же удержаться? Тут тебе безлимитные салатики, мяско, блюда, фрукты и пироженки. Не влазит сейчас? Ничего, возьму в номер или на пляж – там затопчу! И я не буду упоминать ту жадность, что потом мелькает в новостных роликах, как наши туристы увозят халаты, лампочки, шампуни и полотенца из гостиниц. Надеюсь, тут таких точно нет!

Вкус планирования. Его совсем нет. Это обратная сторона того, что можно ничего не решать. Но ты ничего и не предвкушаешь. Ведь не знаешь, что там, какие есть места, какие особенности и нюансы. Готовясь к путешествию, мы проживаем его трижды: когда все планируем, когда приезжаем на место и когда рассказываем после поездки родным и друзьям. И это продлевает нашу поездку, наши эмоции и в итоге нашу жизнь!

С уважением, команда “Сам Себе Колумб”