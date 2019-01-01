ТОП-10 мобильных приложений для путешествий Другие посты автора

В интернете обитает огромная куча статей и подборок мобильных приложений для поездок. Но будем честны, половина из них нафиг не нужна. Большую часть из них вы опробуйте один или два раза и забудете, а некоторые занимают очень немало места на телефоне, чем меня лично раздражают. Так что все-все приложения для путешествий вам не нужны, я уверена. Пользуются ими всеми только тревел-гики, когда уже в путешествиях все стало так привычно и знакомо, что хочется побаловаться какими-то дополнительными игрушками.

Я же хочу рассказать, какими приложениями лично я пользуюсь постоянно (кстати, на телефонах есть опция — посмотреть как часто вы использовали ту или иную программку). Это полезно, т.к самое для меня важное и проблемное — это вечно заканчивающаяся память в телефоне. С каждым обновлением приложения становятся больше. У кого та же проблема — помашите мне смайлами в комментах.

Итак, мои любимчики, которые я не удаляю:

Maps.me — не обходится ни одной поездки без карт, я люблю ставить метки мест, гостиниц, кафе на карту, пока лечу или готовлюсь к путешествию. А ещё мне нравится, что там часто отмечены интересные и незаезженные места, которых нет на гугле.

Легкий конвертер валют — мне не столько важно узнать, сколько в наших деньгах будет 130 бат или 40 лари, как следить за динамикой валюты, чтобы понимать, какой адекватный курс сейчас. Приложение обновляет курс раз в 5 минут и я всегда могу сравнить, что мне предлагают обменники и сколько на самом деле я должна получить денег при обмене.

Redigo — когда-то очень давно установила это приложение и уже много лет не удаляю его. Это короткие оффлайн путеводители. Мне очень нравится тем, что в некоторых городах есть маршруты на 1 день по основным местам. Но нужно не забыть все заранее загрузить.

— когда-то очень давно установила это приложение и уже много лет не удаляю его. Это короткие оффлайн путеводители. Мне очень нравится тем, что в некоторых городах есть маршруты на 1 день по основным местам. Но нужно не забыть все заранее загрузить. Izi.travel — аудио-гиды и путеводители. Есть на английском, есть на русском. Пока что самые адекватные, что я нашла.

— аудио-гиды и путеводители. Есть на английском, есть на русском. Пока что самые адекватные, что я нашла. Checkmytrip — приложение для проверки статуса рейса от Amadeus, показывает время, есть ли какие-то изменения по рейсу, часто указывают терминал и гейт сразу. Сейчас приложение обновили и выползают какие-то баги, но надеюсь, что вскоре все починят.

— приложение для проверки статуса рейса от Amadeus, показывает время, есть ли какие-то изменения по рейсу, часто указывают терминал и гейт сразу. Сейчас приложение обновили и выползают какие-то баги, но надеюсь, что вскоре все починят. Wikiroutes — прокладывает маршрут местным транспортом. Много раз замечала, что гугл часто не все маршруты показывает или показывает неправильные. И нашла альтернативу — вики. Работает при наличии интернета, довольно удобно показывает маршрутки, автобусы, трамваи. Тоже конечно есть погрешности, но в большинстве городов работало исправно.

— прокладывает маршрут местным транспортом. Много раз замечала, что гугл часто не все маршруты показывает или показывает неправильные. И нашла альтернативу — вики. Работает при наличии интернета, довольно удобно показывает маршрутки, автобусы, трамваи. Тоже конечно есть погрешности, но в большинстве городов работало исправно. aMetro — очень простые схемы метро в разных городах. Не люблю интерактивные карты, люблю, чтобы было просто и понятно, где на какую станцию пересаживаться. Нужно заранее прокачать город.

— очень простые схемы метро в разных городах. Не люблю интерактивные карты, люблю, чтобы было просто и понятно, где на какую станцию пересаживаться. Нужно заранее прокачать город. Airbnb, Booking, Agoda — чтобы иметь под рукой адрес бронирования, написать сообщение владельцу апартаментов или быстро забронировать жилье, пока еду в автобусе с вай-фаем.

— чтобы иметь под рукой адрес бронирования, написать сообщение владельцу апартаментов или быстро забронировать жилье, пока еду в автобусе с вай-фаем. Monefy — контроль бюджета. Использую и в повседневной жизни, чтобы подсчитывать расходы и доходы.

Вот и все. Все остальные приложения я устанавливаю и удаляю по мере необходимости. Когда еду в Европу и предполагаются автобусные переезды, устанавливаю Flixbus и Busradar, когда приезжаю в новую страну, закачиваю Uber или Taxify, когда скоро вылет — устанавливаю Ryanair или Wizzair/AirAsia/МАУ.

Благо сейчас везде есть возможность зайти в свой аккаунт и там будет вся информация, даже если вы до этого удалили приложение с телефона. Поэтому не держу эти приложения всегда на телефоне. Практически не устанавливаю агрегаторы авиабилетов типа Skyscanner, Momondo, Aviasales. Только для быстрой проверки цены, такая же ли она, как с компьютера.

И не загружаю уже никакие: поиск Wi-Fi, лучшие места в самолёте, поиск туалета или планировщик поездок. До них в обычном путешествии руки не доходят.

С уважением, команда “Сам Себе Колумб”