ТОП-10 стран для первого путешествия

Куда поехать в путешествие, если опыта поездок ещё мало? Есть дорогие страны, есть страны со сложными визовыми условиями, есть страны, куда сложно и дорого добраться.
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Для первых поездок я рекомендую начинать с наиболее лёгких, понятных и бюджетных стран, чтобы набраться опыта и впечатлений.
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Какие направления, по моему мнению, подходят:
- Страны-соседи. Посмотрите на карту и отметьте, какие есть страны по соседству. Скорее всего, вы на них не очень-то обращали внимание. А в эти страны будет легче всего добраться, т.к есть ещё и наземный транспорт, эти страны близки по менталитету, часто нет языкового барьера. И зачастую они бюджетные. Например, Молдова (уверена, немногие там были), Румыния, Венгрия, Словакия, Польша, Беларусь. Я вот не была ещё в Молдове и Румынии,но хочу!
- Грузия. Очень крутая страна для путешествий. Боитесь, что не знаете языка или переживаете не справиться с внутренней логистикой, отправляйтесь для начала в Грузию! Главное выловить билеты. Внутри страны будет бюджетно, приятно, вкусно.
- 3 столицы. Мой любимый треугольник отлично подходит для первых поездок: Будапешт-Вена-Братислава. Легко добраться, можно прилететь в Будапешт, а улететь из Братиславы, много альтернатив транспорта, знакомый менталитет, невысокий бюджет, много архитектурной красоты и впечатлений.
- Турция. Ох, как много стереотипов вокруг этой страны и какая же она на самом деле разнообразная! Турция — это не туристическое гетто на юге. Это Стамбул, Каппадокия, Измир, Ликийская тропа, пустыни, водопады, лавандовые поля. Недорогая страна, много перелетов, колорит, многие вас поймут и без английского.
- Польша. Многие эту страну недооценивают и используют только как транзит. Зря. Шикарное направление для старта и множество мест: Вроцлав, Гданськ, Краков, Закопане, Мазуры, замки, побережье.
- Кипр. Многие думают, что это дорого. Это не так, если подобрать правильно жилье. Интересный остров с отличным климатом и не только на пляж.
- Болгария. Если думаете, что тут только пляжи, едьте в Велико-Тырново, Пловдив, Несебыр.
- Ещё Чехия, Литва, Латвия.
С какой страны начались ваши самостоятельные путешествия?