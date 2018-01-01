ТОП-10 стран для первого путешествия

Страны-соседи. Посмотрите на карту и отметьте, какие есть страны по соседству. Скорее всего, вы на них не очень-то обращали внимание. А в эти страны будет легче всего добраться, т.к есть ещё и наземный транспорт, эти страны близки по менталитету, часто нет языкового барьера. И зачастую они бюджетные. Например, Молдова (уверена, немногие там были), Румыния, Венгрия, Словакия, Польша, Беларусь. Я вот не была ещё в Молдове и Румынии,но хочу!