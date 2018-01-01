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<nobr>ТОП-10</nobr> стран для первого путешествия

ТОП-10 стран для первого путешествия

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Куда поехать в путешествие, если опыта поездок ещё мало? Есть дорогие страны, есть страны со сложными визовыми условиями, есть страны, куда сложно и дорого добраться.

Для первых поездок я рекомендую начинать с наиболее лёгких, понятных и бюджетных стран, чтобы набраться опыта и впечатлений.

Какие направления, по моему мнению, подходят:

  • Страны-соседи. Посмотрите на карту и отметьте, какие есть страны по соседству. Скорее всего, вы на них не очень-то обращали внимание. А в эти страны будет легче всего добраться, т.к есть ещё и наземный транспорт, эти страны близки по менталитету, часто нет языкового барьера. И зачастую они бюджетные. Например, Молдова (уверена, немногие там были), Румыния, Венгрия, Словакия, Польша, Беларусь. Я вот не была ещё в Молдове и Румынии,но хочу!
  • Грузия. Очень крутая страна для путешествий. Боитесь, что не знаете языка или переживаете не справиться с внутренней логистикой, отправляйтесь для начала в Грузию! Главное выловить билеты. Внутри страны будет бюджетно, приятно, вкусно.

  • 3 столицы. Мой любимый треугольник отлично подходит для первых поездок: Будапешт-Вена-Братислава. Легко добраться, можно прилететь в Будапешт, а улететь из Братиславы, много альтернатив транспорта, знакомый менталитет, невысокий бюджет, много архитектурной красоты и впечатлений.
  • Турция. Ох, как много стереотипов вокруг этой страны и какая же она на самом деле разнообразная! Турция — это не туристическое гетто на юге. Это Стамбул, Каппадокия, Измир, Ликийская тропа, пустыни, водопады, лавандовые поля. Недорогая страна, много перелетов, колорит, многие вас поймут и без английского.
  • Польша. Многие эту страну недооценивают и используют только как транзит. Зря. Шикарное направление для старта и множество мест: Вроцлав, Гданськ, Краков, Закопане, Мазуры, замки, побережье.

  • Кипр. Многие думают, что это дорого. Это не так, если подобрать правильно жилье. Интересный остров с отличным климатом и не только на пляж.
  • Болгария. Если думаете, что тут только пляжи, едьте в Велико-Тырново, Пловдив, Несебыр.

  • Ещё Чехия, Литва, Латвия.

С какой страны начались ваши самостоятельные путешествия?

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Ирина Журавель Ирина Журавель Travel-блогер, автор проекта Сам себе Колумб
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